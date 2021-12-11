رئيس البحوث الفلكية: مذنب نيريوس يطير على مسافة بعيدة وآمنة على الأرض

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كويكب نيريوس الذي يقترب اليوم من الأرض، يبعد عن الكوكب بمسافة تماثل 10 مرات المسافة بين الأرض والقمر، لافتًا إلى أن الموضوع اكتسب زخمًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام؛ بسبب تزامنه مع اقتراب مذنب ليوناردو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن المذنب يطير على مسافة بعيدة وآمنة على الأرض، مؤكدًا أنه لن يتسبب في مشكلات أو يمثل خطورة.

وأشار إلى أن المراصد العالمية والمجموعات المهتمة بالأجسام القريبة من الأرض تتابع حركة ودوران المذنب حال اقترابه من الكوكب، نافيًا رصد أي نوع من التصادم أحدثه «نيريوس»، وفقًا للمعلومات الواردة للمعهد القومي حتى الآن.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اقتراب كويكب 4660 نيريوس اليوم من الأرض، لا يشكل تهديدًا على كوكب الأرض، حيث سيطير الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر - وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر.

ويتوقع مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا، مرور هذا الكويكب اليوم السبت، والذي يبلغ طوله طول برج إيفل ويبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم ملعب كرة القدم تقريبًا.