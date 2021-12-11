جبهة التحرير الفلسطينية: حماس ترفض إعطاء المواطنين حقهم لممارسة الديمقراطية

وجه أمين عام جبهة التحريرالفلسطينية واصل أبو يوسف انتقادات لحركة "حماس"، بسبب "رفضها" مشاركة قطاع غزة في الانتخابات المحلية.



وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا": "نأسف لاستمرار رفض حماس إعطاء المواطنين حقهم لممارسة الحياة الديمقراطية في قطاع غزة، أسوة بالمحافظات الشمالية".



وأضاف أن حركة حماس، بوصفها سلطة الأمر الواقع في غزة، عليها تأمين إجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية في مارس المقبل.



وأكد أن غزة فيها 11 موقعا انتخابيا "يمكن أن تشكل أرضية لإجراء انتخابات عامة وإنهاء الانقسام".



وبدأت اليوم عملية التصويت في مراكز الاقتراع في الضفة الغربية، لاختيار ممثلين في الانتخابات المحلية الفلسطينية، حيث أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن نسبة الاقتراع في "المرحلة الأولى" بلغت 11.3% حتى الساعة العاشرة صباحاً.



وقال بيان صادر عن اللجنة إن المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية "وصل عددهم حتى العاشرة صباحا إلى 45844، من مجمل أصحاب حق الاقتراع، البالغ عددهم 405687 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت.



ويصوت فلسطينيو الضفة الغربية في 222 مركز اقتراع، في 154 هيئة محلية، ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.



وكان متحدث باسم حماس، التي قاطعت بالفعل الانتخابات البلدية السابقة في 2012 و2017 ، قد أكد في بيان أن حركته "ترفض المشاركة في الانتخابات الفرعية المصممة لحركة فتح وتنظمها السلطة الفلسطينية، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة تحديد موعد الانتخابات الملغاة هذا الصيف".