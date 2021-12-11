قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بصدد تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المُحتل، بهدف زيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة.

وذكرت الصحيفة ، اليوم السبت، أن مخطط بينيت يندرج تحت إطار خطة شاملة تعمل عليها السلطات الإسرائيلية تحت مسمى "تشجيع نمو ديموغرافي ثابت" في هضبة الجولان المحتلة، وسيطرح قريبا من أجل المصادقة عليه.

وشمل هذا المخطط بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل في المستوطنتين الجديدتين اللتين أطلق عليهما اسمين مؤقتين "اسيف" و "متار"، بالإضافة إلى آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "كتسرين" الحالية، وبناء مشاريع زراعية ومناطق تشغيل وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية.

ووفقا للصحيفة، فإن الهدف الأساسي لهذا المخطط هو زيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل، وترسيخ الوجود اليهودي فيها، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو 22 ألفا، موزعون على 32 مستوطنة صغيرة تحت مسمى "مجلس إقليمي الجولان"، ويهدف المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين ب 50% مع حلول العام 2025، ومضاعفته بنهاية العقد الحالي.