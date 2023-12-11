بحث خطة زيلينسكي للسلام في أوكرانيا قبيل منتدى دافوس الشهر المقبل

أكدت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الاثنين، أنه سيتم مناقشة خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام في أوكرانيا قبيل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في منتصف يناير المقبل.

وتقرر عقد الاجتماع في الرابع عشر من الشهر المقبل، أي قبل يوم واحد من انطلاق المنتدى في المنتجع الجبلي السويسري.

وقالت الوزارة إن سويسرا تدعم المبادرة، حيث تعير اهتماما لأي مشروع من شأنه أن يشكل أساسا لمفاوضات تهدف إلى تحقيق سلام راسخ ودائم.

كان زيلينسكي سبق أن ذكر الاجتماع على منصة إكس (تويتر سابقا)، ولم يعرف بعد ما إذا كان سيسافر إلى دافوس لحضور هذا الحدث من عدمه.

وتهدف الحكومة الأوكرانية إلى استغلال المناقشة في الترويج لخطتها للسلام، التي تتوقع انسحاب جميع القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، مع ضمانات تكفل الأمن لأوكرانيا في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم محاسبة قادة روس على دورهم في الغزو.

وبحسب وزارة الخارجية السويسرية، فإن من المتوقع مشاركة خبراء أمن من شتى الدول، وشارك في الاجتماعات السابقة، أحدثها في مالطة في أكتوبر الماضي، أكثر من 60 دولة.

يذكر أن روسيا ترفض الخطة ولم يتم دعوتها إلى هذه الاجتماعات.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في أكتوبر الماضي استعداد بلاده للتفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا، مضيفا أن كييف هى التي تحظر التفاوض مع روسيا.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وقع مرسوما بحظر أي مفاوضات بوجود الرئيس بوتين في السلطة بعد إعلان روسيا في سبتمبر 2022 ضمّ أربع مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.