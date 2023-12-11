بوريل: الاتحاد الأوروبي سيدرس فرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية بسبب العنف

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن التكتل سيقترح على حكوماته فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.



وقال بوريل في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "سنعمل على اقتراح (بفرض) عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية"، وفقا لوكالة رويترز.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 شهيدا و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.