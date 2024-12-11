 اليوم.. الأهلي يخوض تدريبه الأول في الدوحة استعدادا لإنتركونتيننتال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. الأهلي يخوض تدريبه الأول في الدوحة استعدادا لإنتركونتيننتال

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 11:09 ص

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريبه الأول في قطر اليوم الأربعاء، ضمن التحضير لمباراته في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ووصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، وحدد الجهاز الفني البرنامج الذي سيسير عليه الفريق حتى يوم السبت المقبل موعد مباراته القادمة.

ويترقب فريق الأهلي الفائز من مباراة اليوم في الدور الثاني من كأس إنتركونتيننتال، والتي تجمع بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، استعدادا لمواجهته في نصف نهائي كأس القارات يوم السبت المقبل المقبل، على ملعب 974، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور النهائي.


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