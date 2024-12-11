وفد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية يزور مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر

استقبل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية وفد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء وفقاً للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأجرى الوفد الزائر الذى يضم ممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ ومسئولى حقوق الإنسان بوزارتى الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، جولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبى الذى تم تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للنزلاء، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة لهم.



وتفقد الوفد المرافق التأهيلية والتعليمية التى يضمها المركز والتى تستخدم فى تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على النزلاء التى أسهمت فى تقويم سلوكياتهم وإصقال مهاراتهم الحرفية والفنية المتنوعة والارتقاء بثقافتهم وتسرع من وتيرة اندماجهم فى المجتمع عقب الإفراج عنهم.



وأعقب ذلك جولة تفقدوا خلالها مبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، حيث أثنى أعضاء الوفد على منظومة الرعاية المقدمة للنزيلات الحاضنات والتى تعد تطبيقاً إنسانياً للسياسة العقابية الحديثة.

كما تم مشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزيلات ، نزلاء"، حيث اطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.

وفى نهاية الزيارة، أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة اندماجهم فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء فعاليات اليوم العالمى لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام.