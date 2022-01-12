إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبي منها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن نحو 400 ألف إسرائيلي حصلوا على الجرعة الرابعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وفي ذات الوقت حذرت هيئات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي أن كثرة الجرعات المعززة قد تشكل تأثيرا عكسيا على جهاز المناعة وربما تكون غير عملية ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد آخر، دعا جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان تشيس" موظفي البنك الرافضين للتطعيم في نيويورك للحصول على اللقاح وإلا سيتم حرمانهم من دخول المكتب ومن الحصول على رواتبهم.