أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على توفيق أوضاع عدد ٥٠ كنيسة، وعدد ۹۱ مبنى، بإجمالي عدد ١٤١ كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسه توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بعدد ٨ محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج.

وكلف القرار، الطوائف المختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني الواردة بالقرار خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

كما يلزم القرار الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة - إن وجدت - لبعض الكنائس والمباني الواردة بالقرار شريطة ألا يكون نزاع بشأن ملكيتها، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

كما نص القرار على أن تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المسنين بالجدول المرفق رقم (٤)، على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة أو مبنى خدمي صدر بشأنها ترخيص بالهدم، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

وإلى نص القرار :-