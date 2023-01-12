استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم قلنديا شمال مدينة القدس فجر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة صفا للأنباء عن مصادر محلية أن جنودا إسرائيليين استهدفوا سمير أصلان /45 عاما/ "بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله، ضمن حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال بمخيم قلنديا، فجر اليوم، ثم احتجزت جثمانه وهو ينزف ومنعت الأهالي من إسعافه".

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين قذفوا القوات بالحجارة.

ومن جهتها، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أنه بمقتل أصلان يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية إلى ثلاثة.