 10 شهداء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا ومنزلا في الشجاعية - بوابة الشروق
الأحد 12 يناير 2025 4:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

10 شهداء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا ومنزلا في الشجاعية

وفا
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 4:12 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 4:12 ص

استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ومنزلا في حي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة زينب الوزير "حلاوة" التي تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان، وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الحية في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخلاء إصابتين بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة خربة العدس شمال رفح.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك