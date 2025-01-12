10 شهداء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا ومنزلا في الشجاعية

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استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ومنزلا في حي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة زينب الوزير "حلاوة" التي تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان، وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الحية في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخلاء إصابتين بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة خربة العدس شمال رفح.