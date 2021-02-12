 واشنطن تؤكد ضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية - بوابة الشروق
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واشنطن تؤكد ضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

أ.ش.أ
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:09 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي تشونج وي يونج، الذي هنأه بلينكن على تعيينه في المنصب.

وأضاف المتحدث أن الوزير الأمريكي تعهد، خلال الاتصال، بالشراكة الكاملة بين البلدين من أجل تعزيز قوة تحالفهما والذي يمثل مرتكز تحقيق السلام والأمن والرفاهية لمنطقة شمال شرق آسيا وإيجاد منطقة حرة في المنطقة المطلة على المحيطين الهندي والهاديء واستمرار التعاون بينهما وبين اليابان.

ونوه إلى أن بلينكن أعرب كذلك عن قلقه بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار، كما أكد التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعززيز التحالفات والشراكات الأمريكية.

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