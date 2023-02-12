مصدر بالتموين: لجنة رقابية لمنع بيع سلع أهلا رمضان للتجار

• الصحة: إعدام 51.5 طن أغذية غير صالحة و19 ألف لتر مشروبات مجهولة المصدر

قال مصدر بوزارة التموين، إن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة إتاحة السلع فى معارض «أهلا رمضان» بالأسعار المعلن عنها والمخفضة بنسبة 30% عن مثيلاتها بالأسواق، مشيرًا إلى أن اللجنة تشدد على عدم بيعها للتجار بكميات كبيرة، ليعيدوا بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن الأجهزة الرقابية تكثف انتشارها الفترة الحالية فى كافة المحافظات؛ لمتابعة المعارض ووقف عمليات بيع السلع للتجار، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء المعارض هو التخفيف على المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بالأسواق.

وأوضح أن وزارة التموين مستمرة فى التوسع لإنشاء منافذ وشوادر «أهلا رمضان» التى بلغت حتى الآن 200 منفذ، بالتنسيق بين المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وتستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين فى صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية مع مقررات تموين شهر فبراير الجارى، إذ تتجاوز تكلفة الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية 833 مليون جنيه شهريا، ويتم صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر الصرف حتى 30 يونيه 2023.

وأعلنت وزارة الصحة، إعدام 51 طنًا و502 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة، و19 ألفا و404 لترات من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر، بسبب تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية فى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات؛ خلال يناير الماضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، إن الحملات التى تنفذها الوزارة على جميع المنشآت الغذائية لضمان سلامة الغذاء، مرت على 12 ألفا و996 منشأة غذائية، وتم سحب 12 ألفا و859 عينة من المواد الغذائية خلال نفس الفترة، لفحصها بمعامل الوزارة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول الغذاء.

وأكد عبدالغفار، أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى يتم رصدها.