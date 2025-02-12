أكد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أنه قدم أداء جيدا خلال مباراة مانشستر سيتي بعدما شاهد لافتة جماهير مانشستر سيتي قبل بداية المباراة.

وكانت جماهير مانشستر سيتي قد وضعت لافتة عليها صورة لرودري لاعب مانشستر سيتي حاملا جائزة الكرة الذهبية، التي فاز بها على حساب فينيسيوس وعلقت عليها: "لا تبك من قلبك".

وانتصر ريال مدريد بنتيجة 3-2، على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، ضمن مباريات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس بعد المباراة: "تمكنت من تقديم أداء رائع، ودافعنا بشكل جيد للغاية ولا يهم من يسجل الأهداف أو من هو أفضل لاعب، نحن هنا للقيام بأشياء رائعة".

وأضاف: "لافتة جماهير مانشستر سيتي؟ رأيت ذلك، ولكن كلما قام مشجعو الفريق المنافس بتصرفات غير لائقة، فإنهم يمنحونني المزيد من القوة للعب مباراة رائعة وقد فعلت ذلك هنا، إنهم يعرفون تاريخنا وكل ما نقوم به في هذه البطولة".

وأكمل: "لا يزال هناك الكثير من اللعب متبقيًا في مباراة الإياب، يتعين علينا الدفاع كما فعلنا اليوم وأن يكون مشجعونا إلى جانبنا لجعلها ليلة سحرية".