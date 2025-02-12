رئيس الإمارات يبحث التطورات الإقليمية مع وزير الخارجية الأمريكي

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، بحثا خلاله تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، مساء الأربعاء، تطرق الاتصال إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الرئيس الإماراتي أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة؛ الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس «حل الدولتين».