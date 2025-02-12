رئيس الوزراء الأردني: نعمل مع الأشقاء العرب لصياغة موقف موحد بشأن إعادة إعمار غزة

قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، إن عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، أكد بوضوح خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مصلحة الأردن وحمايته والأردنيين فوق كل اعتبار.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أوضح حسان، أن اللقاء أكد أمام الإدارة الأمريكية الدور العربي وأهمية اعتماد خطة عربية تعيد بناء غزة لشعبها وتقدم العون لهم دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسرا، وهو أمر سيهدد المنطقة برمتها.

وشدد على أن الملك أكد أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، وأن موقف الأردن واضح وثابت بشأن التهجير، فلا توطين ولا تهجير ولا حلول على حساب الأردن.

وأضاف: «إن حل القضية الفلسطينية في فلسطين التي ستبقى، رغم الاحتلال والظلم، وطن الفلسطينيين وأرضهم التي لا يتخلون عنها، ودعم صمودهم والدفاع عن حقوقهم العادلة في صميم جهودنا».

وأعاد حسّان التأكيد على أن الأردن يعمل اليوم مع مصر والدول العربية والفلسطينيين لصياغة موقف عربي موحد وواضح حيال إعادة إعمار غزة، موضحا أن الأردن لم يتصرف بشكل منفرد في قضايا تخص مستقبل فلسطين والمنطقة.

وأشار إلى أن صوت الأردن مسموع ودوره أساسي ولا يمكن فرض حلول على حسابه، مؤكدا: «لا توطين، ولا تهجير، ولا حلول على حساب الأردن».

وأضاف أن الأردن كان وبقي منذ بداية العدوان على غزة أول من أقام المستشفيات الميدانية، ونفذ الإنزالات الجوية الإغاثية، وأطلق جسرا جويا، واستمر بالإغاثة برا وجوا بدون انقطاع، ونقل الأردن مئات المرضى من غزة إلى الأردن للعلاج معظمهم من الأطفال لإنقاذ حياتهم.