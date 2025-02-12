فتح: الموقف العربي وبالأخص المصري يسهم في صمود القضية الفلسطينية

قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية منحاز تمامًا للجانب الإسرائيلي على حساب أصحاب القضية الفلسطينية الأصليين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن ترامب يقدم حقوق الفلسطينيين كهدية لدولة الاحتلال.

وذكر أن ترامب يتعامل وكأن قطاع غزة جزء من الولايات المتحدة، يمكنه التصرف فيه وتحديد مصير أهله، كما يتهاون في حق جرائم الإبادة المرتكبة، مشددًا على أنّ الموقف الأمريكي يهدد القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية والعربية ترفض بشكل قاطع كل أفعال وتصريحات ترامب المخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن الموقف العربي، وبالأخص الموقف المصري، يسهم في صمود القضية الفلسطينية.

وأوضح أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المسئولة عن الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الموقف الإسلامي الداعم للقضية يعكس للعالم أجمع، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، الصمود العربي والوحدة العربية.

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن مصر تعتزم تقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها تعرب عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن مصر تؤكد اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، بما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وشددت على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.