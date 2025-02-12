الولايات المتحدة والإمارات تدعمان وقف الأعمال العدائية في لبنان

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أعربت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمهما لوقف الأعمال العدائية في لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس بأن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وأبوظبي والتي تشمل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب روبيو عن الرغبة في المزيد من التعاون الثنائي والاستثمار، بما في ذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرائدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية وصل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأهمية ضمان أن تفرج حركة حماس عن كافة الرهائن، بما فيهم المواطنون الأمريكيون.

وشكر روبيو الرئيس الإماراتي على المساعدات الإنسانية التي تقدمها بلاده لغزة، مشددا على ضرورة ضمان ألا تتولى حركة حماس حكم غزة أو تهدد إسرائيل مرة أخرى، وفقا للبيان.





