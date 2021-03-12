أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه جرى إعطاء 8.43 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 276 ألفا و292 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر 1ر1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 11 أسبوعا.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 55ر2 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج. ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 73 ألفا و120 حالة.

ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.