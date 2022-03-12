انطلاق مرحلة الدعاية للانتخابات البلدية في الضفة الغربية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم السبت، عن انطلاق مرحلة الدعاية للمرحلة الثانية من انتخابات مجالس الهيئات المحلية (البلديات) في الضفة الغربية.

ونشرت لجنة الانتخابات، بحسب بيان صدر عنها، الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، بالتزامن مع مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر لمدة 13 يوما.

وأوضحت اللجنة أن مرحلة الاقتراع المقررة في 26 مارس الجاري، ستجري في 50 هيئة محلية ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة.

وذكرت أنه بانتهاء فترة الانسحاب للقوائم المرشحة، بلغ العدد النهائي للقوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات 234 قائمة، تضم 2306 مرشحين يتنافسون على 632 مقعداً.

ولفتت إلى أن 23 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة واحدة فقط، وسيعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، وبلغ عدد المرشحين فيها 225 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

وبينت اللجنة أن 29 هيئة محلية لن تجري فيها انتخابات بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها (هيئة واحدة ترشحت فيها قائمة غير مكتملة، إضافة إلى 28 هيئة لم تترشح بها أي قائمة).

كما يتضح من الكشف النهائي أن عدد الإناث المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى 676 مرشحة بنسبة 26.7% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 2531، ويوجد 8 قوائم تترأسها مرشحة أنثى.

وجرت في 11 ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية، فيما تم تأجيل إجرائها في قطاع غزة بسبب موقف حركة حماس الرافض لعقدها دون توافق وطني.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017، وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة في وقت تطالب حماس بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات.