أوكرانيا: مقتل وإصابة 179 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام في أوكرانيا، اليوم السبت، أن 79 طفلا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 100 آخرون، في البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأضاف المكتب، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن معظم الضحايا من مناطق كييف وخاركيف ودونيتسك وسومي وخيرسون وجيتومير، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية لأن القتال الدائر يمنع المحققين من الوصول إلى بعض المواقع.

من جانبها، أفادت وسائل الإعلام المحلية في أوكرانيا بأن أكثر من 280 مؤسسة تعليمية تضررت بشدة في جميع أرجاء البلاد، لافتة إلى أن تسع منها تدمرت بشكل كامل.