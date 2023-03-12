فلسطين: استمرار الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه المروعة نتيجة طبيعية لغياب المحاسبة الدولية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية، اليوم الأحد، إن استمرار الاحتلال الاسرائيلي بجرائمه المروعة هي النتيجة الطبيعية لغياب المحاسبة وشعور الجناة بالإفلات من العقاب.

وأدان آشتية، في بيان صحفي، جريمة الاحتلال في نابلس فجر اليوم والتي أسفرت عن استشهاد الشبان الثلاثة جهاد محمد وصفي الشامي (24 عاماً)، وعدي عثمان رفيق الشامي (22 عاماً)، ومحمد رائد ناجي دبيك (18 عاماً).

وتقدم آشتية بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، من ذوي الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.