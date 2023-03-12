 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في القدس.. ويحول والد شهيد من جنين للاعتقال الإداري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في القدس.. ويحول والد شهيد من جنين للاعتقال الإداري

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 8:34 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 8:34 م
اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان فلسطينيين، من مدينة القدس المُحتلة، وحول والد شهيد من "جنين" إلى الاعتقال الإداري.

وقال شهود عيان إن وحدة إسرائيلية خاصة "مستعربون" هاجمت سيارة يستقلها مواطن فلسطيني في بلدة "حزما" شمال شرق القدس واعتقلته.

وذكرت مصادر أنه جرى اعتقال شابين آخرين في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وحوّلت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، والد شهيد من بلدة "قباطية" جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية، للاعتقال الإداري.

وذكر أهل المواطن الفلسطيني عمر كميل أن الاحتلال حوّله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وهو مُعتقل حاليًا في سجن "مجدو".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عمر كميل في الرابع من الشهر الجاري بعد مداهمة وتفتيش منزله في البلدة، وهو والد الشهيد محمود المحتجز جثمانه منذ عامين.

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