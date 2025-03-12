تشهد أسواق محافظة المنيا ارتفاعا كبيرا في أسعار الليمون، والتي وصلت إلى 120 جنيها للكيلو، ويباع بربع الكيلو.

وقالت سلوى إبراهيم، إننا كنا نتباهى برخص الليمون، مؤكدة أن لأول مرة يصل سعر كيلو الليمون إلى 120 جنيها، إلا أنه ارتفع بشكل طفيف في بداية شهر رمضان حيث وصل سعره 15 جنيها.

وقال عمرو الحسيني: "عندما تسأل التاجر عن كيلو الليمون يقول لك الربع بـ30 جنيها، وكأنه يعلم أنه لن يبيع بالكيلو، كما يرفض إعطاء ليمون بالواحدة".

وأوضح ميلاد حنا، تاجر ليمون، من قرية طوة مركز المنيا، أن السبب في ارتفاع أسعار الليمون ليست طبيعته، ولكننا لا نجد الليمون لدى التجار، وتأتي الحصة قليلة جدا، ويتم توزيعها بدون عمل شادر، قائلا: "اللي عاجبه يشتري واللي مش عاجبه في غيره كثير".

وكشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في المنيا، أن الأزمة ستنتهي عقب عيد الفطر المبارك، لأن المنيا تزرع أكثر من 5 آلاف فدان ليمون بالظهير الصحراوي، بينما يزرع الليمون بالأراضي المالحة، لذلك المعروض الآن قليل، متابعا، مع دخول الصيام ارتفع سعره، علاوة على الأمراض التي أصابت المحصول ببعض المحافظات.



وأضاف نقيب الفلاحين بالمنيا، أن محصول المنيا يغطي أسواق الجمهورية، بشرط ألا يستعجل الفلاحين في حصاده لارتفاع أسعاره، مؤكدا أن سعر كيلو الليمون سيعود إلى 20 جنيها.