 65 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الأربعاء 12 مارس 2025 10:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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65 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وكالات
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 9:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 9:52 م

أدى 65 ألف مصل، مساء اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 65 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وجاء ذلك رغم تشديدات الاحتلال الإسرائيلي وحواجزه المنتشرة داخل المدينة المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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