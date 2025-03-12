توقعات بزيادة صادرات الصناعات الغذائية 25% بدعم من الحرب التجارية العالمية

الواثق بالله لـ«الشروق»: تأثير الحرب التجارية على السلع المصرية لن يظهر قبل 6 أشهر

توقع أحمد منصور، نائب رئيس لجنة التصدير الزراعي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تساهم الحرب التجارية بين أمريكا وشركائها التجاريين في زيادة صادرات مصر من الأغذية المصنعة بنسبة 25% خلال العام الجاري.

وهذه النسبة المتوقعة تعني وصول صادرات مصر الغذائية إلى 7.6 مليار دولار بنهاية 2025.

وبحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فإن إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية بلغ 6.1 مليار دولار خلال 2024، بنسبة نمو 21% مقارنة بالعام الأسبق 2023.

وفي أحدث تطورات الحرب التجارية، بدأت الصين، الاثنين الماضي، فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الزراعية الأمريكية بنسبة 15%.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قد قرر في بداية الشهر الجاري زيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية لتصل إلى 20% بدلًا من 10%، كما فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية.

وأضاف منصور لـ«الشروق» أن الصناعات الغذائية تستحوذ على حصة كبيرة من حجم التبادل التجاري بين أمريكا والصين، وأمريكا وكندا والمكسيك، موضحًا أن الرسوم الجمركية المفروضة ستعطي فرصة للمنتجات المصرية للتوسع في هذه الأسواق.

ولفت إلى أن الحاصلات الزراعية المصرية لن يكون لديها نفس فرصة الصناعات الغذائية في الاستفادة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، مرجعًا ذلك إلى أن السلع الزراعية سريعة التلف، ولا تتحمل طول المسافة بين مصر وأمريكا أو الصين، لذلك يجب التوسع في عمليات التصنيع الزراعي، بحسب قوله.

وتوقع منصور أن ترتفع صادرات الفراولة المجمدة إلى أمريكا خلال العام الجاري، موضحًا أن الرسوم الجمركية على المنافسين لمصر في هذه السلعة (كندا والمكسيك) ستعطي ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المحلي.

وبلغت صادرات الأغذية المصنعة للولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2024 نحو 330 مليون دولار، بنسبة نمو 41% على أساس سنوي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

ويقول منصور إن المصانع المحلية لديها فرصة كبيرة في اقتحام الأسواق الثلاثة (الصين وكندا والمكسيك)، مضيفًا أن أسعار المنتجات المصرية شديدة التنافسية بسبب تراجع قيمة العملة المحلية مؤخرًا.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة في عام 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 532 مليون دولار، وبنسبة نمو 6% مقارنة بصادرات عام 2023، يليها الدقيق والجريش بقيمة 464 مليون دولار، والسكر بقيمة 407 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي صادرات الفراولة المجمدة 381 مليون دولار، وبنسبة زيادة 14% على أساس سنوي.

من جانبه، يقول يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن تأثير الحرب التجارية على المنتجات المصرية لن يظهر قبل فترة زمنية تتراوح بين 6 و8 أشهر، متابعًا: «سننتظر ونشاهد أي السلع المستفيدة من هذه الحرب التجارية، وسنعمل على دعمها بقوة».

وأضاف الواثق بالله لـ«الشروق» أن المسافة الطويلة بين مصر وأطراف الحرب التجارية قد تتسبب في عدم استفادة مصر من الأساس، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول الأوروبية قد تستطيع تصدير منتجات منافسة للسلع المصرية بسعر أرخص بسبب انخفاض تكلفة الشحن.