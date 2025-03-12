 الممثلة الأمريكية روزي أودونيل: انتقلت إلى العيش في أيرلندا بعد انتخاب ترامب - بوابة الشروق
الأربعاء 12 مارس 2025 1:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الممثلة الأمريكية روزي أودونيل: انتقلت إلى العيش في أيرلندا بعد انتخاب ترامب

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 12:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 12:53 م

أعلنت الممثلة الأمريكية الكوميدية روزي أودونيل، أنها هاجرت إلى أيرلندا بسبب الوضع السياسي في الولايات المتحدة.

وأضافت أودونيل /62 عاما/، والتي ربنا نالت الشهرة في الولايات المتحدة من خلال تقديمها برنامج "روزي أودونيل شو" وبرنامج "ذا فيو"، أنها اتخذت ذلك التغيير الجذري في حياتها من أجل طفلها.

وكتبت الممثلة الأمريكية على منصة "تيك توك" أمس الثلاثاء: "رغم أنني لم أكن اتوقع أبدا أن انتقل للعيش في دولة أخرى، فإن هذا هو ما قررت أنه الأفضل بالنسبة لي ولابني /12 عاما/".

وقالت أودونيل إنها شعرت بالأسى بسبب المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وإنها انتقلت إلى أيرلندا يوم15 من يناير الماضي، قبل أيام قليلة من تنصيب ترامب رئيسا للمرة الثانية.

كانت أودونيل أعلنت عن مثليتها الجنسية في عام 2002، وهي ناشطة قوية في مجال الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات في التبني.

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