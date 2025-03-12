استدعاء جراديشار لمنتخب سلوفينيا تحت 21 عاما

أعلن أندريه رازدره، المدير الفني لمنتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا استدعاء نيتس جراديشار، لاعب النادي الأهلي للمعسكر القادم.

ويواجه منتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا نظيريه أوكرانيا وفنلندا، في مباراتين وديتين، مُقرر إقامتهما في تركيا، استعدادًا لمنافسات الفريق القادمة.

ويعد نيتس جراديشار أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا، كما سبق له اللعب في مباراة واحدة مع المنتخب الأول لسلوفينيا.

يُذكر أن نيتس جراديشار كان قد انتقل لصفوف الأهلي في الشتاء الماضي، قادمًا من نادي فيهيرفار المجري، ويشارك بشكل أساسي مع الفريق، ويظهر بمستوى جيد.