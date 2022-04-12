قال قاضي قضاة فلسطين، مُستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستُشعل فتيل الحرب الدينية وتوقد نارًا سيطال لهيبها العالم كله، إذا أقدمت على تنفيذ مخططاتها باقتحام باحات المسجد الأقصى المُبارك وتدنيسه ومحاولات تقديم القرابين ومُمارسة طقوس دينية خلال عيد الفصح اليهودي.

وشدد الهباش، في بيان صحفي، على أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه، وأن الخرافات التي تسوقها الجماعات اليهودية مجرد أكاذيب وخزعبلات لا أساس لها في الدين أو التاريخ والحضارة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني مُصمم على الدفاع عن حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك مهما بلغ الثمن ومهما كانت التضحيات.

وأردف يقول "المتطرفون اليهود يحصلون على دعم كامل من كافة مؤسسات دولة الاحتلال السياسية والأمنية والقضائية، مؤكدا أن دولة الاحتلال تسعى لارتكاب جريمة بشعة وتنفيذ مخطط قذر في المسجد الأقصى المبارك".

ووصف الهباش هذا العدوان الجديد بجريمة الحرب وإرهاب دولة منظم ينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.، داعيًا العالم الحر والمجتمع الدولي إلى لجم العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والذي بلغ ذروته بنيّة الجماعات اليهودية المتطرفة تقديم القرابين على أبواب المسجد الأقصى وتدنيسه بالدماء، مؤكدا أن هذه الجريمة إن تمت فلن يستطيع أي كان أن يتوقع ردة الفعل الفلسطينية ومن خلفها العالمان العربي والإسلامي، "ولن يسلم أحد في العالم من أتون الحرب الدينية التي لا تبقي ولا تذر".