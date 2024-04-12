مسح اقتصادي يتوقع عودة التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى 2% المستهدف في العام المقبل

أظهر المسح ربع السنوي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي، أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيتراجع إلى المستوى المستهدف وهو 2% في العام المقبل.

وبحسب المسح الذي يشمل محللين ومسؤولين، من المتوقع انخفاض التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة إلى 2% خلال العام المقبل، بعد تراجعه إلى 4ر2% خلال العام الحالي، وهي نفس التوقعات المسجلة في المسح ربع السنوي السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن هذه النتائج تتفق مع أحدث توقعات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الصادرة في الشهر الماضي، حيث توقعوا عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف في العام المقبل.

كما أظهر المسح أن معدل التضخم سيستقر عند مستوى 2% في 2026 وما بعده.

ويتوقع المحللون والمسؤولون الذين شملهم المسح تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 1ر2% في العام المقبل ثم 2% في العام التالي، مقابل 6ر2% خلال العام الحالي. كما أشارت نتائج المسح إلى توقع وصول معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 6ر6% مقابل 7ر6% في المسح السابق.

شمل المسح 61 شخصا خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس الماضي.