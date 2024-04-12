الحرس البحري التونسي ينتشل جثتين ويعترض قرابة ألف مهاجر

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أعلن الحرس الوطني في تونس، اليوم الجمعة، عن انتشال جثتين لمهاجرين غرقى واعتراض قرابة ألف مهاجر، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني باعتراض المهاجرين قبالة سواحل صفاقس والسواحل القريبة منها، أثناء إحباط 23 محاولة لاجتياز الحدود البحرية.

وصفاقس منصة رئيسية للعبور إلى سواحل الجزر الإيطالية القريبة.

ومع دخول فصل الربيع تنشط قوارب الهجرة غير النظامية بوتيرة أكبر على سواحل تونس.

وقال الحرس الوطني في صفاقس إنه ضبط 17 شخصا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء للهجرة بالإضافة إلى مصادرة خمسة قوارب، و24 محرك بحري وكمية من المحروقات.