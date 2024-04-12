حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل 44 ألف زائر في أول يومين من عيد الفطر

شهدت مدينة الإسكندرية، لليوم الثالث علي التوالي، احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك وسط أجواء من البهجة، وزادت نسبة الإقبال على حديقة الشلالات القبلية، خاصة بعد رفع كفائتها من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع إدارة الحدائق المركزية، واستمتعت الأسر بالخدمات الجديدة التى تقدمها الحديقة، وكذلك حدائق أنطونيادس.

قالت الدكتورة أمينة فتحي مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن إجمالي عدد الزائرين خلال يومى العيد وصل إلى 44 ألف زائر، تزامنا مع تحسن أحوال الطقس، ووجود العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية بمناسبة عيد الفطر، مشيرة إلى أن الحديقة استقبلت عددا من المواليد بين الحيوانات، منها الكبش الأروي والقرود الحبشي والعبلنج.

وأشارت، في تصريحات خاصة لـ"ألشروق"، إلى أنه تم توفير أيضا حيوانات وطيور لم تكن متاحة من قبل، ومنها حيوان الباقا وهو فصيلة من الجمال، والنسناس الكابوشي، علاوة على زواحف الأجوانا والأصلة وهي من الثعابين، فضلا عن حيوان أبو الشوك من السيديات، ومن الطيور تم مد الحديقة بطائر العنز.

ولفتت إلى أن الحديقة شهدت تجديدات وأعمال دهان وصيانة، وتم استحداث بحيرة جديدة بمدخل الحديقة وزيادة أعداد المقاعد والاستراحات ولافتات توجيه المواطنين.

في السياق ذاته، أعلن الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، زيادة الإقبال على الشواطئ مع تحسن الطقس وبلغت نسبة الإشغال، حيث قام بجولة تفقدية بين الشواطئ والكافيتريات، اليوم الجمعة، للتأكيد على ضرورة الالتزام التام بحسن معاملة الرواد وعدم استغلالهم بأى شكل من الأشكال، ومراعاة شروط السلامة المهنية ونظافة دورات المياه، وعدم فرض إكراميات على الراود، والالتزام بالأسعار المعلنة والمعتمدة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

كما زادت نسبة الإقبال على زيارة قلعة قايتباي الأثرية بحي الجمرك، خاصة مع تزامن ثالث أيام عيد الفطر مع يوم الجمعة الذى يشهد أسبوعيا رحلات اليوم الواحد من كل المحافظات.