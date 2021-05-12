فلسطين: 27 إصابة جديدة إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل 27 إصابة جديدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس.

وذكرت الجمعية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم نقل 5 إصابات للمستشفى، لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مركبات لمواطنين فلسطينيين، واعتدوا على مواطن في عقربا جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - وفقا لـ"وفا" - إن مجموعة من المستوطنين اعتدت بالضرب على المواطن، خلال تواجده بمنطقة "الإفجم" شرق عقربا.

وأضاف أن عدة مناطق جنوب المدينة (قصرة واللبن الشرقية ومحيط حاجز زعترة العسكري)، وغربا في منطقة مفرق جيت صرة، شهدت اعتداءات للمستوطنين واستهداف لمركبات المواطنين.