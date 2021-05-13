حضور اللجنة الفنية وجلسات تحفيزية في مران الإسماعيلي استعدادا لأسوان

واصل الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية، استعدادًا لملاقاة فريق نادي أسوان بعد غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية و العشرون من الدوري العام المصري.

وشهد المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لإستاد النادي الاسماعيلي اليوم حضور اللجنة الفنية برئاسة علي ابو جريشة و عماد سليمان المشرف العام علي الكرة أيضًا.

وعقد العُمدة جلسات تحفيزية مع عدد من لاعبوا الفريق، من أجل حثهم على تقديم أفضل ما لديهم و مواصلة الانتصارات لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي داخل النادي خلال الفترة القادمة.

وخضع جميع اللاعبين إلى وحدات بدنية مكثفة تحت إشراف علي طه عضو الجهاز الفني، قبل أن يختتم المران بتقسيمة حماسية شهدت تألق عدد كبير من اللاعبين بغرض حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق خلال المرحلة القادمة.