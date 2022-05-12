 الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة منددة باغتيال الصحفية المخضرمة شيرين أبو عاقلة في القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة منددة باغتيال الصحفية المخضرمة شيرين أبو عاقلة في القدس

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 5:43 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 5:43 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين عقب الاعتداء عليهم، وذلك خلال قمع قوات الاحتلال لوقفة احتجاجية في "بيت حنينا" شمال مدينة القدس المحتلة، تنديدا باغتيال الصحفية المخضرمة شيرين أبو عاقلة.
واعتدت عناصر شرطة الاحتلال على المشاركين بالوقفة، واعتقلت ثلاثة منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب.
ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصور الشهيدة أبو عاقلة، ورددوا هتّافات منددة باغتيالها أثناء تغطيتها الأحداث فجرا في مخيم جنين.
واستنفرت قوات الاحتلال عناصرها في محيط المنزل، واعتدت على المتواجدين وقمعتهم بالضرب والهراوات وقنابل الغاز؛ ما أدى لتسجيل عدّة إصابات.

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