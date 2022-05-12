الزراعة أطلقت 188 قافلة بيطرية مجانية لعلاج 122 ألف رأس ماشية خلال 4 شهور

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطتها في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير حتى نهاية أبريل.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ 188 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ175 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها 122 ألفا و250 حيوانا.

وذكر أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في قرى محافظات الجمهورية كافة، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأوضح أنه تم خلال تلك القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية لـ57 ألفا و563 رأس حيوان، فضلا عن تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لـ49 ألفا و555 رأس حيوان، كذلك تم علاج الامراض المعوية والتنفسية وأمراض سوء التغذية لـ10 آلاف و867 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لـ424 حيوانات، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لـ3841 رأس حيوان.