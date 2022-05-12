المجموعة العربية بالأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في اغتيال شيرين أبو عاقلة

طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة عبر بيان بتحقيق دولي مستقل في اغتيال الصحافية الفلسطينية – الأمريكية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، الأربعاء، وفق ما أعلن السفير الفلسطيني إلى الأمم المتحدة رياض منصور.

وقال منصور، في تصريح للصحفيين، إن ”المجموعة العربية في نيويورك تبنّت إعلانا يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، وطالبت بتحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة“.

كذلك طالبت المجموعة بمحاسبة ”المسؤولين عن هذه الجريمة“ أمام القضاء، وفق منصور الذي بدا عليه التأثر الشديد لمقتل الصحافية التي تربطه بها معرفة شخصية.

ووردت المطالبة بـ“تحقيق دولي مستقل“ في ثلاث رسائل مماثلة وجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وإلى مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق منصور الذي كان بجانبه الرئيس الكويتي للمجموعة العربية والسفير الممثل لجامعة الدول العربية في نيويورك، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوالت الدعوات، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق شفاف ومعمّق في استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، أحد أبرز وجوه قناة ”الجزيرة“، خلال تغطيتها عملية أمنية إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.