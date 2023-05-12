أمين عام الحوار الوطني يعلن رفع ملف الإيجار القديم لمجلس الأمناء

كشف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني في ضوء الموضوعات التي تم رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف التي أثارها برنامج "مساء dmc"، في المناقشات خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية هامة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة "dmc"، مساء الخميس، إن لائحة مجلس الأمناء تتيح للجان الحوار الوطني إدراج أي موضوعات جديدة، موضحًا أن الإيجار القديم يمكن أن يندرج تحت بنود المحور المجتمعي، لأنها قضية مجتمعية هامة.

وأشار إلى أن ملف الإيجار القديم يمكن مناقشته ضمن لجان المحور الاجتماعي، باعتباره قضية اجتماعية.

لفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن عدد المتحدثين في كل جلسة للحوار الوطني 30 مشاركًا، موضحًا أن إدارة الحوار لديها صفحة رسمية على الفيس بوك وفريق عمل لرصد كل التفاعلات على هذه الصفحة.

كما أشاد فوزي ببرنامج "مساء dmc" بعد حلقة تم تصويرها في الشارع مع المواطنين عن الحوار الوطني، ونقل مطالب المواطنين بشأن إدارج ملف الإيجار القديم ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها.