الاستخبارات العراقية: القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لـ«داعش» في ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في محافظة ديالي.

وأوضحت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء - أن دورياتها في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء "المشاة 20" ألقت القبض على أحد الإرهابيين بقرية خزرج منطقة الندا في ديالي.

وأضافت أن المعتقل هو المسؤول عن تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم بما يسمى بولاية ديالي، وأحد عناصرها الأمنيين الذين قدموا معلومات عن قطعاتنا والمتعاونين معها، مشيرًا إلى أنه يعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.