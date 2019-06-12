تكليف مسرور بارزاني بتشكيل حكومة إقليم كردستان العراق

كلَّف رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء، مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة.

وقال رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني ، في مؤتمر صحفي "شكراً لثقتكم بي، وسأعمل بمساعدة الأطراف التي قررت المشاركة في الكابينة الحكومية التاسعة، على عرض التشكيلة الكابينة على برلمان كردستان خلال المهلة المحددة، لنسرع في تقديم الخدمات اللائقة لشعبنا ووطننا" ، داعيا كافة الأطراف المعنية لانجاز هذه المهمة في أسرع وقت.

وجرت تسمية مسرور بارزاني للمنصب يوم أمس بعد حصوله على أصوات 87 عضوا في برلمان كردستان من أصل 97 حضروا الجلسة ومنهم أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الذين لم يشاركوا في جلسة انتخاب رئيس إقليم كردستان.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني المتصدر نتائج الانتخابات التي أجريت نهاية سبتمبر الماضي بحصوله على 45 مقعداً من اصل 111 مقعدا، ترشيح مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني لمنصب رئيس الحكومة.

وانتخب برلمان كردستان، في أواخر الشهر الماضي، نيجيرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كردستان، وأدى اليمين القانونية أول أمس الاثنين، ليباشر مهام منصبه رسمياً.

وبعد تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة، ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين القوى والأحزاب السياسية، لتحديد أعضاء الكابينة الجديدة.

ومسرور بارزاني هو نجل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني وابن عم نيجيرفان بارزاني رئيس الاقليم الجديد.