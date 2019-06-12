وصول وزير شؤون القدس الفلسطيني لحضور مؤتمر دعم المدينة المقدسة

وصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء "فادى عرفات الهدمى" وزير شؤون القدس الفلسطينى قادما من رام الله عن طريق الأردن فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها فى فعاليات لدعم مدينة القدس فى مواجهة ممارسات الإحتلال.



وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال " الهدمى " بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة :"سيشارك وزير شؤون القدس فى فعاليات الدورة الخمسين للإتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية والتى تبدأ اليوم الأربعاء تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين".



وستركز هذه الدورة على دعم فلسطين والقدس باعتبارها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وسيشارك فى الفعاليات عدد من رجال الأعمال العرب لبحث الاستثمار فى فلسطين وتفعيل دور القطاع الخاص لدعم الأمة العربية خاصة وأن الإتحادات العربية النوعية المتخصصة يبلغ عددها حاليا 73 اتحادا عربيا متخصصا.