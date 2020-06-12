ضبط 3 صيدليات تبيع أدوية مخدرة بجاردن سيتي

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة المستوردة والمهربة جمركيًا بداخل 3 صيدليات لبيعها للشباب بدون تذكرة طبية.
وكان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا بقيام مديرة صيدلية بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة "لها معلومات جنائية" ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، بمبالغ مالية كبيرة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة تم استهداف الصيدلية في حضور المذكورة وضبط بداخلها (61 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى حصيلة الاتحار في الأقراص المخدرة).
كما تمكنت الإدارة عقب تحريات مُسبقة والتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط (مديرى صيدليتين، بمنطقتى الساحل وروض الفرج) لقيامهما بممارسة ذات النشاط غير المشروع.. وضبط بداخل الصيدليتين (1635 قرصا مخدرا ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية).