ضبط 3 صيدليات تبيع أدوية مخدرة بجاردن سيتي

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة المستوردة والمهربة جمركيًا بداخل 3 صيدليات لبيعها للشباب بدون تذكرة طبية.

وكان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا بقيام مديرة صيدلية بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة "لها معلومات جنائية" ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، بمبالغ مالية كبيرة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة تم استهداف الصيدلية في حضور المذكورة وضبط بداخلها (61 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى حصيلة الاتحار في الأقراص المخدرة).

كما تمكنت الإدارة عقب تحريات مُسبقة والتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط (مديرى صيدليتين، بمنطقتى الساحل وروض الفرج) لقيامهما بممارسة ذات النشاط غير المشروع.. وضبط بداخل الصيدليتين (1635 قرصا مخدرا ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية).