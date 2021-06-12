باكستان ترمي إلى إنهاء مراجعة صندوق النقد الدولي المقبلة بحلول سبتمبر

ذكر وزير المالية الباكستاني شوكت تارين أن بلاده التي تخضع حاليا لبرنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، تعتزم الانتهاء من مراجعتها المقبلة مع الصندوق بحلول سبتمبر القادم.

وقال تارين في إيجاز صحفي بعد عرض الموازنة اليوم السبت أن المسؤولين يعيدون التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتجنب زيادة الضرائب على الدخل ورسوم الكهرباء، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

كان وزير المالية قال الشهر الماضي إن باكستان سوف تقترح على صندوق النقد الدولي شروطا بديلة لزيادة العائدات وخفض ديون الطاقة.

وبشكل منفصل، وافقت السعودية على تمديد آلية لباكستان لاستيراد النفط وتأجيل السداد ، بحسب تارين، مضيفا أن الآلية سوف تساعد بلاده على احتواء الضغوط التضخمية.

وقال المستشار التجاري عبد الرزاق داود في نفس الإيجاز الصحفي إن باكستان تستهدف صادرات منسوجات بقيمة 20 مليار دولار في السنة المالية المقبلة التي تبدأ يوليو مقارنة بشحنات خارجية بقيمة ما يقدر بـ15.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وأضاف أن باكستان ترمي إلى زيادة صادراتها من السلع والخدمات إلى 35 مليار دولار العام المقبل مما يقدر بـ30 مليار دولار العام الجاري.