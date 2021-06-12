عمرو أديب عن صورة السيسي وبن سلمان: رسالة هامة أن العلاقات بينهما جيدة

علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مدينة شرم الشيخ، قائلًا إنها تعطي للشعوب دفعة وتعتبر رسالة هامة أن العلاقات بينهما جيدة.

وقال خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضلئية «mbcمصر»، مساء الجمعة، إن اللقاء هام جدًا، خاصة وأنها تعكس التنسيق والتكامل المصري السعودي، معلقًا أن الصورة توحي أن هناك توافق كبير بينهما.

وأضاف أن الشعوب تطمئن عندما تجد رؤسائها على وفاق وبينهما لقاءات مستمرة، متابعًا: «الرئيس السيسي وولي العهد السعودي بينهما كيميا والعلاقة بين البلدين قوية وتعتبر مفتاح الحياة في الشرق الأوسط».

وأوضح أن المنطقة العربية يعود إليها دبلوماسية الزعماء، وقدرتهم على تحريك بعض القضايا، مشيرًا إلى التكامل السياسي والاقتصادي والعسكري بين مصر والسعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، في مدينة شرم الشيخ اليوم.