باكستان: 1194 حالة إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة

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أعلنت باكستان، اليوم السبت، تسجيل 1194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 939 ألفا و931 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 21 ألفا و633 حالة بعد تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 2038 مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 875 ألفا و581.

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 42 ألفا و717 حالة.