التحرير الفلسطينية تحذر من اندلاع موجة غضب جديدة نتيجة لمسيرة الأعلام

حذرت دائرة القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية من انفجار جديد في مدينة القدس، قد يمتد إلى عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة واندلاع موجة جديدة من الغضب في أعقاب رضوخ المستوى السياسي في إسرائيل لمطالب المستوطنين بإقامة ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" وسط المدينة.

وطالبت الدائرة - في بيان، اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية القدس من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى أسرلة وتهويد المدينة المقدسة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد وافقت على تنظيم "مسيرة الأعلام" يوم الثلاثاء المقبل في مدينة القدس، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذه الخطوة في الظروف الحالية.