أمين سر تنفيذية التحرير الفلسطينية يثمن دعم تونس وسويسرا لفلسطين

ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، العلاقات مع كل من سويسرا وتونس، ودعمهما الدائم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك لقاء الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله اليوم، مع رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية السفيرة مايا تيسافي وسفير تونس بفلسطين الحبيب بن فرح، كل على حدة، حيث تم بحث آخر مُستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المُتصاعدة.

وشدد الشيخ على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي وهجمات المستوطنين، التي من شأنها أن تعطل حل الدولتين في ظل غياب الأفق السياسي.