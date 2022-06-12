 أمين سر تنفيذية التحرير الفلسطينية يثمن دعم تونس وسويسرا لفلسطين - بوابة الشروق
الأحد 12 يونيو 2022 6:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

أمين سر تنفيذية التحرير الفلسطينية يثمن دعم تونس وسويسرا لفلسطين

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 6:23 م | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 6:23 م

ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، العلاقات مع كل من سويسرا وتونس، ودعمهما الدائم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك لقاء الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله اليوم، مع رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية السفيرة مايا تيسافي وسفير تونس بفلسطين الحبيب بن فرح، كل على حدة، حيث تم بحث آخر مُستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المُتصاعدة.

وشدد الشيخ على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي وهجمات المستوطنين، التي من شأنها أن تعطل حل الدولتين في ظل غياب الأفق السياسي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك