عمر طاهر ناعيا حمدي أبو جليل: فقدنا أحد أهم الروائيين في مصر

عبر الكاتب عمر طاهر، عن حزنه وافتقاده لرحيل الروائي الكبير حمدي أبو جليل الذي وافته المنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إن حمدي أبو جليل كان صاحب موقف ووجهة نظر، وتحلى بالنُبل في خصومته ودفاعه عن مواقفه.

وأضاف أن حمدي أبو جليل أحد أهم الروائيين في مصر، متابعا: «حمدي أبو جليل خسارة عظيمة إنسانية لمصر قبل الخسارة الفنية والأدبية ووجوده يقوي موقف الثقافة وكان يتميز بطريقة مختلفة في النقد».

وشدد على أن الأديب الراحل أخلص في الكتابة عن شوارع مصر وتاريخها، معقبا: «خسارتنا فيه كبيرة».

رحل الكاتب حمدي أبوجليل، عن عالمنا، حيث أعلنت ابنته هالة عن رحيله المفاجئ.

وحمدي أبو جليّل، روائي وكاتب قصص قصيرة، ولد في الفيوم سنة 1967، وكان كتابه الأول عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي نشرت في عام 1997 تحت عنوان «أسراب النمل»، أما مجموعته الثانية «أشياء مطوية بعناية فائقة» والتي صدرت في عام 2000 وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية.

صدر له عدة مؤلفات من بينها: «الفاعل»، و«لصوص متقاعدون» الصادران عن دار الشروق، و«طي الخيام»، و«الأيام العظيمة البلهاء»، و«نحن ضحايا عك»، و«قيام وانهيار الصاد شين».