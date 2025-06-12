محافظ دمياط ووزير الرياضة يتابعان سير الأعمال الإنشائية وتطوير الملاعب والمنشآت في نادي المستقبل

-وزير الرياضة: نعمل على دعم نادي المستقبل في دمياط الجديدة ليتحول إلى مركز إشعاع رياضي ومجتمعي

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية داخل نادي المستقبل بمدينة دمياط الجديدة، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية وتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية بالنادي.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأوضح ديوان عام دمياط، في بيان اليوم الخميس، أن الجولة شملت تفقد الملاعب متعددة الأغراض، وأعمال التطوير الجارية بالمباني الإدارية والاجتماعية، وأيضًا الأعمال الجارية بإنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي، بالإضافة إلى مناقشة مراحل التنفيذ والجدول الزمني المقرر للانتهاء من كل الأعمال، كما افتتحا أيضًا قاعة النادي الاجتماعي بنادي المستقبل، والذي تم تنفيذه وفقًا لمعايير ومواصفات محددة لتقديم خدمات متميزة للأعضاء.

وأشار الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن المحافظة تتابع عن كثب أعمال التطوير الجارية، مشددًا على أهمية الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة لضمان سرعة استفادة المواطنين منها.

وقال المحافظ: "نحرص على دعم المنشآت الرياضية لما لها من دور كبير في احتضان الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو الإبداع والتميز في مختلف المجالات".

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجولة، أن الوزارة حريصة على تطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، بما يواكب احتياجات الشباب ويوفر بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف الوزير: "نادي المستقبل بدمياط الجديدة يعد من الصروح الرياضية المهمة في المنطقة، ونعمل على دعمه ليتحول إلى مركز إشعاع رياضي ومجتمعي يخدم شباب المحافظة".

وشدد الجانبان، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ، مشيدين بالجهود المبذولة من القائمين على المشروع، مطالبين بمواصلة العمل الجاد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي دمياط الجديدة، وذلك ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لمنشآت الشباب والرياضة.