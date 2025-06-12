نقلت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن "الضربة الإسرائيلية لإيران قد تكون محتملة جدا، لكني لا أريد أن أقول إن الهجوم وشيك".

وأضاف ترامب: "يوجد احتمال نشوب صراع كبير في الشرق الأوسط وقد يحدث شيء قريبا"، مؤكدا أنه "على إسرائيل عدم توجيه ضربة لإيران مع "قرب" التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي".

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، أوضح ترامب أنه يريد إبرام "اتفاق مع إيران ونحن قريبون من ذلك وأفضّل المسار الودّي"، معربا عن رغبته في التوصل "لاتفاق مع إيران ونحن نقترب من عقد صفقة"، وأنه "على إيران التفاوض بشكل أكثر ليونة.

وتابع: "أودّ بشدة تجنّب صراع مع إيران. نريد أن ندخل في علاقات تجارية مع إيران وأن نساعدها".

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت مناورات عسكرية تركز على "تحركات العدو" قبل موعدها المزمع، وذلك مع إجلاء واشنطن لبعض موظفيها من المنطقة وسط تصاعد التوتر.

وتزايدت في الساعات الأخيرة مؤشرات توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني. وسحبت واشنطن دبلوماسيين من عدد من الدول في المنطقة، كما سمحت بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين الأمريكيين من الشرق الأوسط.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مسئولين أمريكيين وأوروبيين، أن إسرائيل تستعد لشن هجوم قريبا على إيران.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مصادر متعددة، أن إسرائيل باتت "على أتم الاستعداد" لتنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي الإيرانية، في وقت تتخذ فيه الولايات المتحدة خطوات استباقية لحماية مصالحها وقواتها في المنطقة تحسباً لأي رد فعل إيراني محتمل.



